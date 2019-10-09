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Espreso.tvОбщество"Формулы деоккупации Крыма сейчас нет", - Зеленский

"Формулы деоккупации Крыма сейчас нет", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма невозможна без помощи международных партнеров и Украина сама не справится
Он об этом заявил в комментарии журналисту Крым. Реалии .
 
"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных, но, честно говоря, надо быть очень сильными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня ", - сказал Зеленский.
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