"Формулы деоккупации Крыма сейчас нет", - Зеленский
9 октября, 2019, 17:11
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма невозможна без помощи международных партнеров и Украина сама не справится
"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных, но, честно говоря, надо быть очень сильными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня ", - сказал Зеленский.
- Миссия ОБСЕ должна получить свободный доступ в Крым , - ЕС
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