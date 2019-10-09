"Формулы деоккупации Крыма сейчас нет", - Зеленский

9 октября, 2019, 17:11

Реалии Он об этом заявил в комментарии журналисту Крым.

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных, но, честно говоря, надо быть очень сильными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня ", - сказал Зеленский.