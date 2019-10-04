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Espreso.tvОбществоМиссия ОБСЕ должна получить свободный доступ в Крым, - ЕС

Миссия ОБСЕ должна получить свободный доступ в Крым, - ЕС

Евросоюз отмечает, что препятствование СММ должно быть прекращено и мониторинговая миссия должна получить полный доступ к аннексированному Крыму и границе РФ и Украины
Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, сообщает Укринформ.
 
"СММ должна иметь свободный, безопасный, безусловный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины. Это касается также незаконно аннексированного Крыма и города Севастополя и вдоль государственной границы между Украиной и Россией, где СММ сталкивается с систематическим запретом в доступе со стороны поддерживаемых Россией формирований", - заявили в Евросоюзе.
 
В ЕС также отметили, что любые запугивания и препятствования работе должны быть прекращены: "ЕС решительно осуждает постоянные угрозы и ограничения СММ, которые происходят преимущественно в районах, которые не контролируются правительством".
 
В Евросоюзе отдельно осудили нападения на беспилотники ОБСЕ, добавив, что ответственные должны понести ответственность как с политической, так и с финансовой точки зрения.
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