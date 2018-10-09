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Месси снова обвиняют в финансовых махинациях


фото: elconfidencial.com
Благотворительный фонд футболиста "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси подозревается в финансовых махинациях и неуплате налогов

Об этом сообщает El Confidencial.

По информации источника, дело рассматривается в одном из судов Буэнос-Айреса. Судья принял жалобу обвинения и назначил предварительное разбирательство по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.

Имидж Месси использовался для привлечения денег от частных лиц и компаний, после чего деньги переводили на оффшорные счета в разных странах мира.

Незаконная деятельность происходила на территории Аргентины и Испании с 2012 по 2014 год. Известно, что основными спонсорами фонда являются несколько крупных компаний, среди которых Adidas, Unicef и другие. Только за 2017 год фондом было получено около $2 млн пожертвований.

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