Месси снова обвиняют в финансовых махинациях
9 октября, 2018, 10:56
Благотворительный фонд футболиста "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси подозревается в финансовых махинациях и неуплате налогов
Об этом сообщает El Confidencial.
По информации источника, дело рассматривается в одном из судов Буэнос-Айреса. Судья принял жалобу обвинения и назначил предварительное разбирательство по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.
Имидж Месси использовался для привлечения денег от частных лиц и компаний, после чего деньги переводили на оффшорные счета в разных странах мира.
Незаконная деятельность происходила на территории Аргентины и Испании с 2012 по 2014 год. Известно, что основными спонсорами фонда являются несколько крупных компаний, среди которых Adidas, Unicef и другие. Только за 2017 год фондом было получено около $2 млн пожертвований.
- В 2017 году Месси приговорили к 21 месяцу лишения свободы, но он избежал тюремного заключения, уплатив штраф 250 тыс. евро.
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