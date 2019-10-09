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Espreso.tvОбществоКравцов обещает Wi-Fi в поездах "Интерсити" и на Центральном вокзале столицы

Кравцов обещает Wi-Fi в поездах "Интерсити" и на Центральном вокзале столицы


фото: tvoemisto
Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что сделает сети Wi-Fi в поездах "Интерсити" и на Центральном вокзале Киева, а также обеспечит проводников QR-сканерами для электронных билетов
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
 
Кравцов говорит, что есть два пути запуска Wi-Fi в поездах: первый и убыточный - это инвестиция от Укрзализныци, второй - поиск частного инвестора, который будет зарабатывать на предоставлении услуг и рекламе.
 
"Первый вариант УЗ попыталась воплотить в жизнь, и у нас не получилось. Сейчас заходим со вторым вариантом", - сказал Кравцов.
 
По обеспечению сканерами QR-кодов для е-билетов Кравцов ответил:
"Есть нормативное количество сканеров, но они очень часто ломаются. Действительно, необходимо закупить дополнительный парк сканеров. Была проблема со сканерами - два раза срывался тендер на поставку из-за внутренних тяжб поставщиков", - добавил Кравцов.
 
  • В следующие три месяца минимум половина руководящего состава ГП "Укрзализныця" будет заменена, - Кравцов
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