Кравцов обещает в следующие три месяца устроить "джихад" в Укрзализныце

2 октября, 2019, 18:59

В следующие три месяца минимум половина руководящего состава ГП "Укрзализныця" будет заменена

Такое заявление в интервью " БизнесЦензору " сделал председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

"Многие люди из среднего и высшего менеджмента, которые работали или продолжают работать в УЗ, не самые прозрачные с точки зрения репутации и принятых решений. В следующие три месяца, можно это назвать неким джихадом, будут кадровые решения по топ-менеджменту компании. По меньшей мере половина руководящего состава будет заменена", - сказал Кравцов.

Управленец отметил, что сегодня продолжается ротация руководителей железнодорожных депо и структурных подразделений:

"На сегодня в целом по структуре, за последние 4 месяца, проведена замена 15% руководящего состава", - сказал Кравцов.

Глава правления также сообщил, что "только сейчас" появилась возможность уволить члена правления Укрзализныци Сергея Михальчука.

"Правительство сделало правильное заявление и я, как руководитель компании, давно ждал такой позиции. Первое - это понимание того, насколько сложная ситуация в компании и понимание того, насколько нужно на уровне государства принимать ряд решений. Второе - коррупция, пронизывающая компании внутри. мы начали с Михальчука - это показательный пример ", - резюмировал Кравцов.