Доллар и евро упали в цене
9 октября, 2019, 08:27
За сутки американский доллар подешевел на 16 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Следовательно в среду, 9 октября, $ 1 стоит 24,71 грн.
Читайте также: Агентство S & P спрогнозировало курс гривны к доллару на 4 года
Евро подешевел на 20 копеек и стоит 27,14 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 25,03 грн, продают - 25,10 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,36 грн, продают - 27,50 грн.
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
-
Читайте также
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове