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Espreso.tvОбществоДоллар и евро упали в цене

Доллар и евро упали в цене

За сутки американский доллар подешевел на 16 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Следовательно в среду, 9 октября, $ 1 стоит 24,71 грн.

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Евро подешевел на 20 копеек и стоит 27,14 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 25,03 грн, продают - 25,10 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,36 грн, продают - 27,50 грн.

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