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Espreso.tvМирДействия Трампа угрожают нацбезопасности США - спикер Палаты представителей

Действия Трампа угрожают нацбезопасности США - спикер Палаты представителей


фото: reuters
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала отказ Белого дома сотрудничать в расследовании по импичменту попыткой Трампа скрыть измену демократии

Об этом говорится в официальном заявлении Пелоси.

"Некоторое время президент пытался выдать беззакония нормы. Теперь он хочет выдать беззаконие за благочестие. Американский народ уже услышал слова президента (из разговора с Владимиром Зеленским - ред.): "Хотя бы сделайте нам услугу". Действия президента угрожают нашей национальной безопасности, нарушают нашу Конституцию и подрывают целостность наших выборов", - отметила Пелоси.

Она назвала письмо Белого дома с отказом сотрудничать со следствием еще одной "попыткой скрыть измену нашей демократии и стремлением, чтобы президент был вне закона".

Спикер Палаты представителей заявила, что "откровенно ложная" позиция Белого дома, изложенная в письме, "очередной противоправной попыткой скрыть факты наглых действий администрации Трампа о давлении на иностранные государства с целью вмешательства в выборы 2020 года".

Пелоси подчеркнула, что несмотря на стены, Белый дом пытается свести для расследования, появляется "все больше доказательств, свидетельствующих о том, что президент Трамп злоупотреблял своим служебным положением и нарушил присягу хранить и защищать Конституцию". Белый дом должен быть предупрежден, что дальнейшие усилия скрыть правду о злоупотреблениях властью рассматриваться как дополнительные доказательства препятствия правосудию, предостерегла Пелоси.

"Господин президент, вы не вне закона. Вы будете привлечены к ответственности", - заявила спикер Палаты представителей США.

  • Белый дом официально отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампу после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Европейском Союзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.
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