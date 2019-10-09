Дату следующего обмена пленными определят на "нормандской" встрече, - Зеленский

9 октября, 2019, 17:07

Президент Украины сообщил, что главный вопрос - это обмен людей

Об этом заявил Владимир Зеленский "Крым.Реалии".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что дата нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией станет известна после встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате".

"А именно в "нормандском формате" были договоренности, что поднимется самый главный вопрос - это обмен людей, там их два обмена: у нас люди, которые на территории России, на территории "ДНР". То есть мы хотим... Там действительно большое количество... ", - сказал Зеленский.

На вопрос, будет ли понятна дата нового обмена после встречи в "нормандском формате", Зеленский заявил: "Да, я уверен в этом. Ждем".