Чубаров раскритиковал миссию ОБСЕ за игнорирование оккупированного Крыма

9 октября, 2019, 20:46

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров раскритиковал СММ ОБСЕ в Украине, поскольку за весь период аннексии Крыма так и не посетила аннексированный полуостров

"Мы все уже привыкли к тому, что воспринимаем эту мониторинговую миссию как такую, которая занимается Донбассом. На самом деле, полномочия этой миссии гораздо шире. Вопрос, почему она не посещает Крым", - сказал Чубаров.

По словам главы Меджлиса, он ранее публично задавал этот вопрос главе ОБСЕ Мирославу Лайчаку.

"Его ответ свелся к тому, что мы бы рады, но Россия, как член ОБСЕ, не предоставляет разрешения", - отметил председатель Меджлиса.