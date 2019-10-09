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Espreso.tvОбществоЧубаров раскритиковал миссию ОБСЕ за игнорирование оккупированного Крыма

Чубаров раскритиковал миссию ОБСЕ за игнорирование оккупированного Крыма

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров раскритиковал СММ ОБСЕ в Украине, поскольку за весь период аннексии Крыма так и не посетила аннексированный полуостров
Об этом сообщает Радио Свобода.
 
"Мы все уже привыкли к тому, что воспринимаем эту мониторинговую миссию как такую, которая занимается Донбассом. На самом деле, полномочия этой миссии гораздо шире. Вопрос, почему она не посещает Крым", - сказал Чубаров.
 
По словам главы Меджлиса, он ранее публично задавал этот вопрос главе ОБСЕ Мирославу Лайчаку.
 
"Его ответ свелся к тому, что мы бы рады, но Россия, как член ОБСЕ, не предоставляет разрешения", - отметил председатель Меджлиса.
  • Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге воздержался от высказывания своей позиции по поводу незаконной аннексии Россией Крыма
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