Чубаров раскритиковал миссию ОБСЕ за игнорирование оккупированного Крыма
9 октября, 2019, 20:46
Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров раскритиковал СММ ОБСЕ в Украине, поскольку за весь период аннексии Крыма так и не посетила аннексированный полуостров
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы все уже привыкли к тому, что воспринимаем эту мониторинговую миссию как такую, которая занимается Донбассом. На самом деле, полномочия этой миссии гораздо шире. Вопрос, почему она не посещает Крым", - сказал Чубаров.
По словам главы Меджлиса, он ранее публично задавал этот вопрос главе ОБСЕ Мирославу Лайчаку.
"Его ответ свелся к тому, что мы бы рады, но Россия, как член ОБСЕ, не предоставляет разрешения", - отметил председатель Меджлиса.
- Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге воздержался от высказывания своей позиции по поводу незаконной аннексии Россией Крыма
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