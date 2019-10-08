Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик отказался комментировать аннексию Крыма

8 октября, 2019, 11:05

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге придержал свою позицию по поводу незаконной аннексии Россией Крыма

Инцидент произошел на форуме Salzburg Europe Summit, передает Укринформ .

В понедельник одна из сессий конференции была посвящена украинскому вопросу и называлась "Украина - шансы на мирное урегулирование".

Во время дискуссии Сайдик попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины вместе с "референдумом" в Крыму в 2014 году. В ответ тот заявил, что не комментирует тему Крыму.

"Прошу вас понять, что я по поводу темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности - Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма", - сказал он.

Впрочем, впоследствии политик снова взял слово, чтобы добавить "объективности" в крымском вопросе. В частности, Сайдик вспомнил времена, когда Крым был в составе РФ:

"Присутствующим следует знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился "в составе РФ", затем 37 лет - с 1954 года по 1991 год - в составе Украинской ССР," а до этого была Российская империя ".

На мероприятии был посол Украины в Австрии Александр Щерба и он очень удивился тому, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории.