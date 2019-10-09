Антикоррупционный суд постановил начать уголовное производство против Кличко

9 октября, 2019, 21:12

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по обращению депутатов Киевсовета

Об этом говорится в соответствующем постановлении на сайте суда.

"Обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по депутатскому обращению", - говорится в постановлении.

Депутаты Киевсовета 18 сентября 2019 г. подали в НАБУ обращение о возможном совершении главой Киевской городской государственной администрации и подчиненными уголовных правонарушений во время реконструкции Шулявского моста.

"В депутатском обращении по вх. № Ко-11235 изложены сведения, которые могут свидетельствовать о том, что глава КГГА, используя свое служебное положение, вместе со своими подчиненными - должностными лицами КГГА, ее структурных подразделений и должностными лицами коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно -транспортных сооружений г. Киева" в течение длительного времени совершают действия, направленные на использование бюджетных средств города Киева в завышенных размерах, получателем которых является ООО "Северо-Украинский строительный альянс", которое в результате фиктивного проведения тендерных процедур было привлечено к выполнению строительных работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицы Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах города Киева", - говорится в судебном постановлении.

В документе также говорится, что Кличко вменяют конфликт интересов и содействие незаконному обогащению частных лиц за счет столичных бюджетных средств.

"В обращении отмечено, что, используя свое служебное положение, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, который обязан был принять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов, не только не выполнил предусмотренных действующим антикоррупционным законодательством требований по урегулированию конфликта интересов, но и непосредственно и через своих подчиненных совершил действия, направленные на содействие незаконному обогащению частных лиц за счет средств бюджета города Киева в особо крупных размерах, а именно - незаконно способствовал реализации имущественных прав юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником, бенефициаром ООО "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд Девелопмент", - отмечается в документе.