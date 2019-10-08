УЕФА открыл дело против соперников "Динамо" в Лиге Европы
8 октября, 2019, 13:27
УЕФА открыл дисциплинарное дело против соперников "Динамо" по группе в Лиге Европы - шведского "Мальме" и датского "Копенгагена"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Дело открыли по итогам матча 2-го тура Лиги Европы между "Мальме" и "Копенгагеном", который завершился вничью 1: 1.
В частности, шведскому клубу предъявлены претензии по использованию фанатами пиротехники, бросанию посторонних предметов на поле, а также блокировке лестницы на трибунах.
В отношении "Копенгагена" расследование проведут за использование фанатами пиротехники, а также за применение запрещенной символики.
Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА на заседании 21 ноября.
- Напомним, 3 октября, в матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано".
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