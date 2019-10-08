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Espreso.tvСпортУЕФА открыл дело против соперников "Динамо" в Лиге Европы

УЕФА открыл дело против соперников "Динамо" в Лиге Европы


фото: twitter
УЕФА открыл дисциплинарное дело против соперников "Динамо" по группе в Лиге Европы - шведского "Мальме" и датского "Копенгагена"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Дело открыли по итогам матча 2-го тура Лиги Европы между "Мальме" и "Копенгагеном", который завершился вничью 1: 1.

В частности, шведскому клубу предъявлены претензии по использованию фанатами пиротехники, бросанию посторонних предметов на поле, а также блокировке лестницы на трибунах.

В отношении "Копенгагена" расследование проведут за использование фанатами пиротехники, а также за применение запрещенной символики.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА на заседании 21 ноября.

 

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