МН17: Совет Европы должен делать больше для следствия, - Франция
30 сентября, 2019, 21:18
Совет Европы будет способствовать установлению и наказанию причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17
Об этом заявила государственный секретарь по европейским делам Министерства Европы и иностранных дел Франции Амели Моншален, сообщает Укринформ.
"Мы, как Комитет министров (уставный орган СЕ), хотим встретиться с родственниками жертв, которые прибудут сюда. Мы также стремимся рассмотреть меры в отношении того, как Комитет министров может сделать больше для продвижения независимого международного расследования", - заявила представитель МИД Франции, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.
Она подчеркнула, что Совет Европы готов к сотрудничеству по этому вопросу с Нидерландами, где проходит международное расследование трагедии МН17.
- Напомним, МИД РФ заявил о секретных консультациях с Нидерландами в рамках дела по уничтожению самолета рейса МН17
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