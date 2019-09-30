МН17: Совет Европы должен делать больше для следствия, - Франция

30 сентября, 2019, 21:18

Совет Европы будет способствовать установлению и наказанию причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17

Об этом заявила государственный секретарь по европейским делам Министерства Европы и иностранных дел Франции Амели Моншален, сообщает Укринформ.

"Мы, как Комитет министров (уставный орган СЕ), хотим встретиться с родственниками жертв, которые прибудут сюда. Мы также стремимся рассмотреть меры в отношении того, как Комитет министров может сделать больше для продвижения независимого международного расследования", - заявила представитель МИД Франции, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.

Она подчеркнула, что Совет Европы готов к сотрудничеству по этому вопросу с Нидерландами, где проходит международное расследование трагедии МН17.