СБУ вывела с оккупированной Луганщины человека, который согласился свидетельствовать о преступлениях РФ

8 октября, 2019, 21:38

Служба безопасности Украины заявляет, что контрразведка вывела с оккупированных районов Луганской области свидетеля вооруженной агрессии России

Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.

В ведомстве отметили, что житель города Сорокино отказался от службы в "милиции ЛНР".

"Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого" 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков. Однако осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства", - заявили в службе.

Там также добавили, что свидетель не принимал участия в боевых действиях и не совершал тяжких преступлений. Согласно решению суда, мужчину освободили от уголовной ответственности.