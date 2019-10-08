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Espreso.tvОбществоСБУ вывела с оккупированной Луганщины человека, который согласился свидетельствовать о преступлениях РФ

СБУ вывела с оккупированной Луганщины человека, который согласился свидетельствовать о преступлениях РФ

Служба безопасности Украины заявляет, что контрразведка вывела с оккупированных районов Луганской области свидетеля вооруженной агрессии России
Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.
 
В ведомстве отметили, что житель города Сорокино отказался от службы в "милиции ЛНР".
 
"Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого" 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков. Однако осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства", - заявили в службе.
 
Там также добавили, что свидетель не принимал участия в боевых действиях и не совершал тяжких преступлений. Согласно решению суда, мужчину освободили от уголовной ответственности.
 
  • Жителя Донецкой области приговорили к 5 годам тюрьмы, потому что он пытался совершить террористический акт в густонаселенном районе города.

 

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