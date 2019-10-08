Жителя Донетчины приговорили к 5 годам за подготовку теракта в Запорожье

8 октября, 2019, 15:36

Жителя Донецкой области приговорили к 5 годам тюрьмы, потому что он пытался совершить террористический акт в густонаселенном районе города

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали "подрывника" недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв.

Установлено, что уроженца РФ завербовали представители так называемого "МГБ ДНР". Он прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задание на совершение теракта.

Для этого он прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью около 1,5 кг пластида.

Отмечается, что он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе.

Злоумышленник полностью признал вину. Октябрьский районный суд Запорожья назначил "подрывников" наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.