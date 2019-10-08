Rozetka появилась на рынке Молдовы

8 октября, 2019, 15:59

Украинский интернет-ритейлер Rozetka вышел на рынок Молдовы

Сайт компании в домене .md заметил пользователь Facebook Артем Шевченко.

Согласно информации на сайте rozetka.md, доставку товаров осуществляет Новая Почта. Среди городов указаны Кишинев, Унгены, Орхей, Бельцы, Сороки, Комрат. Другие города можно найти в поиске. В Кишиневе работает магазин Rozetka, в котором можно забрать или вернуть заказ.

Как пишет RetailersUA, в разделе "каталог товаров", в отличие от украинского сайта, нет категорий "Сантехника и ремонт", "Алкогольные напитки и прочее".