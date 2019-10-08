Rozetka появилась на рынке Молдовы
8 октября, 2019, 15:59
Украинский интернет-ритейлер Rozetka вышел на рынок Молдовы
Сайт компании в домене .md заметил пользователь Facebook Артем Шевченко.
Согласно информации на сайте rozetka.md, доставку товаров осуществляет Новая Почта. Среди городов указаны Кишинев, Унгены, Орхей, Бельцы, Сороки, Комрат. Другие города можно найти в поиске. В Кишиневе работает магазин Rozetka, в котором можно забрать или вернуть заказ.
Как пишет RetailersUA, в разделе "каталог товаров", в отличие от украинского сайта, нет категорий "Сантехника и ремонт", "Алкогольные напитки и прочее".
- Ранее сообщалось, что с заказов на сумму менее 290 грн в случае самовывоза из розничных магазинов Rozetka теперь взымается плата в размере 10 грн.
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