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Espreso.tvОбществоRozetka появилась на рынке Молдовы

Rozetka появилась на рынке Молдовы

Украинский интернет-ритейлер Rozetka вышел на рынок Молдовы

Сайт компании в домене .md заметил пользователь Facebook Артем Шевченко.

Согласно информации на сайте rozetka.md, доставку товаров осуществляет Новая Почта. Среди городов указаны Кишинев, Унгены, Орхей, Бельцы, Сороки, Комрат. Другие города можно найти в поиске. В Кишиневе работает магазин Rozetka, в котором можно забрать или вернуть заказ.

Как пишет RetailersUA, в разделе "каталог товаров", в отличие от украинского сайта, нет категорий "Сантехника и ремонт", "Алкогольные напитки и прочее".

 

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