Rozetka ввела оплату при самовывозе товаров

7 октября, 2019, 15:33

Интернет-ритейлер Rozetka изменил политику в отношении выдачи заказов из собственных магазинов: теперь при самовывозе заказа стоимостью до 290 грн нужно доплачивать 10 грн

Об этом сообщает ЦТС .

Из заказов на сумму менее 290 грн в случае самовывоза из розничных магазинов компании теперь взимается плата в размере 10 грн.

В пресс-службе Rozetka отметили, что ввели плату, поскольку много заказов не забирают.

"Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным", - заявили в компании.

В Rozetka отметили, что заказ, как и раньше, можно бесплатно забирать в поштоматах или мобильных точках выдачи.