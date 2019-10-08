Разведение войск: Хомчак объяснил, где будут новые позиции
8 октября, 2019, 09:12
Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году
Об этом начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак сказал во время рабочей поездки в район проведения ООС, передает пресс-центр Минобороны.
"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", - сообщил Хомчак.
- Также во время этой поездки министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что запланированное разведение сил в районе Петровского и Золотого возможно при соблюдении режима прекращения огня в течение недели.
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