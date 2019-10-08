Разведение войск: Хомчак объяснил, где будут новые позиции

8 октября, 2019, 09:12

Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году

Об этом начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак сказал во время рабочей поездки в район проведения ООС, передает пресс-центр Минобороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", - сообщил Хомчак.