Разведение сил возможно в случае недельного соблюдения режима тишины, - Загороднюк

8 октября, 2019, 07:19

Запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого возможно при соблюдении режима прекращения огня в течение недели

Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба ведомства.

Загороднюк посетил пгт Станица Луганская, где в рамках достигнутых договоренностей произошло разведение сил и сейчас идет процесс демонтажа инженерных сооружений.

Во время общения с журналистами Загороднюк отметил, что разведение сторон может произойти исключительно тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак добавил, что разведение войск должно состояться зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения с обеих сторон.

"Украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться назад", - заявил Загороднюк.