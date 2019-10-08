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Espreso.tvОбществоРазведение сил возможно в случае недельного соблюдения режима тишины, - Загороднюк

Разведение сил возможно в случае недельного соблюдения режима тишины, - Загороднюк

Запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого возможно при соблюдении режима прекращения огня в течение недели

Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба ведомства.

Загороднюк посетил пгт Станица Луганская, где в рамках достигнутых договоренностей произошло разведение сил и сейчас идет процесс демонтажа инженерных сооружений.

Во время общения с журналистами Загороднюк отметил, что разведение сторон может произойти исключительно тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак добавил, что разведение войск должно состояться зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения с обеих сторон.

"Украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться назад", - заявил Загороднюк.

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