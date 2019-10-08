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Espreso.tvОбщество"Дело Хизб ут-Тахрир": крымского активиста этапировали в Ставропольский край РФ

"Дело Хизб ут-Тахрир": крымского активиста этапировали в Ставропольский край РФ

Активиста и фигуранта по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Абильтарова этапировали в исправительную колонию № 1 в Ставропольском крае (Россия)
Об этом сообщает Facebook общественной организации "Крымская солидарность".
 
"Сейчас Абильтаров находится на карантине, поскольку его привезли в колонию лишь несколько дней назад. До этого он находился в другом месте, однако в каком именно - ни родные, ни адвокат пока не располагают информацией", - говорится в сообщении.
  • Арестованных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар этапировали в Крым, - активисты
Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае силовики провели серию обысков в домах крымских татар. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов.
 

 

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