Арестованных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар этапировали в Крым, - активисты

Об этом сообщила организация "Крымская солидарность" со ссылкой на адвокатов

"На следственных действиях происходит опознание обвиняемых "второй симферопольской группы" засекреченным свидетелем. По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания по продлению ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Официальная информация об этапировании от российских правоохранительных органов отсутствует.