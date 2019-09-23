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Espreso.tvОбществоАрестованных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар этапировали в Крым, - активисты

Арестованных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар этапировали в Крым, - активисты


фото: crimeansolidarity
Из РФ в оккупированный Крыму этапировали 15 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщила организация "Крымская солидарность" со ссылкой на адвокатов

"На следственных действиях происходит опознание обвиняемых "второй симферопольской группы" засекреченным свидетелем. По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания по продлению ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Официальная информация об этапировании от российских правоохранительных органов отсутствует.

  • Напомним, 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму массовые обыски в домах крымских татар и задержали 25 человек. 23 крымчан вывезли в РФ, одного посадили в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно.
  • В августе оккупационный суд Симферополя продлил арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" до 15 ноября.
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