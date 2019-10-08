Правительство внесло в Раду три законопроекта о добыче янтаря

8 октября, 2019, 17:58

Тексты самих документов пока на сайте Верховной Рады не появились

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Кабинет министров Украины во вторник, 8 октября, внес в Верховную Раду три законопроекта о добыче янтаря. Тексты проектов еще не опубликованы на сайте Рады.

Последний этап прохождения документов - переданы на рассмотрение руководству.

В частности, на сайте парламента зарегистрированы следующие проекты законов: №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря", №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря ", №2242" О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно распределения рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

Кабинет министров в ходе своего заседание 29 сентябрю одобрил пакет законопроектив о добыче янтаря. В сообщении правительства отмечалось, что изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и прочее.