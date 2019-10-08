НБУ, правительство и эксперты спрогнозировали курс доллара на 2020 год

8 октября, 2019, 10:38

Согласно экспертному заключению представителей НБУ, Минфина, Минэкономики и МВФ, в 2020 году курс доллара в среднем будет составлять 27,3 грн

Об этом эксперты сообщили во время дискуссии для составления обновленного макроэкономического прогноза Минэкономики на 2020 год, передает пресс-служба министерства.

В Минэкономики отмечают, что опубликованный прогноз не является официальным прогнозом правительства, а лишь средней оценкой правительственных и неправительственных экспертов.

В ведомстве добавляют, что новая оценка курса доллара отличается от предыдущей. Так, ранее эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 гривень, а в 2019 году - 29,18 гривни, а в обновленных прогнозах курс доллара снизился до 26,3 гривни и 27,3 гривни соответственно.

Также эксперты в рамках дискуссии оценили темпы экономического роста Украины в 2020 году на уровне 3,2%. Инфляция в следующем году должна снизиться до 6,3% в год.