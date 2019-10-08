Людям на Донбассе важен мир, условия - это второстепенное, - Сайдик
Об этом заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге, передает Лига.
Для людей на Донбассе самое важное - мир, а на каких условиях он будет - это второстепенное.
"Я слышу, как на подконтрольных правительству в Киеве районах, так и в ОРДЛО, в сепаратистских регионах, люди приходят и говорят: спасибо за то, что вы сделали, работайте и дальше. Самое важное, что мы хотим иметь, это мир. А на каких условиях будет этот мир, это уже второстепенное", - заявил Сайдик.
Спецпредставитель председателя ОБСЕ надеется, что под руководством президента Владимира Зеленского Украина и дальше будет идти по пути экономической и политической консолидации.
"Мир на Донбассе был бы точно одним из важнейших элементов", - сказал он.
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