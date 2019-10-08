Футболист пожелал Украине такого президента, как Лукашенко
8 октября, 2019, 18:22
Полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок считает, что Украине нужен президент, как в Беларуси
Об этом сообщает Footballhub.
Экс-хавбек молодежной сборной Украины, а ныне основной полузащитник брестского "Динамо" поделился своей точкой зрения относительно политики в Украине.
"У нашего народа такой менталитет, что надо страну в твердых руках держать. Я считаю, что Украине нужен такой президент, как в Беларуси. Здесь порядок, люди спокойно по улицам ходят, безопасно, ведь детей не воруют на улицах. Здесь нет оружия... ", - сказал полузащитник.
В составе белорусского клуба выступают еще два украинца - Артем Милевский и Алексей Хобленко.
В Украине Нойок выступал за "Шахтер", "Металлист" и донецкий "Металлург".
- 17 апреля украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок получил вид на жительство и не считается легионером в чемпионате Беларуси.
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