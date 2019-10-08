Футболист пожелал Украине такого президента, как Лукашенко

8 октября, 2019, 18:22

Полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок считает, что Украине нужен президент, как в Беларуси

Об этом сообщает Footballhub.

Экс-хавбек молодежной сборной Украины, а ныне основной полузащитник брестского "Динамо" поделился своей точкой зрения относительно политики в Украине.

"У нашего народа такой менталитет, что надо страну в твердых руках держать. Я считаю, что Украине нужен такой президент, как в Беларуси. Здесь порядок, люди спокойно по улицам ходят, безопасно, ведь детей не воруют на улицах. Здесь нет оружия... ", - сказал полузащитник.

В составе белорусского клуба выступают еще два украинца - Артем Милевский и Алексей Хобленко.

В Украине Нойок выступал за "Шахтер", "Металлист" и донецкий "Металлург".