Экс-президент УЕФА Платини возвращается в футбол после дисквалификации за коррупцию

8 октября, 2019, 13:53

Бывший президент УЕФА Мишель Платини отбыл дисквалификацию по обвинению в коррупции

Об этом сообщает AP.

Срок дисквалификации Платини, который он получил в 2015 году, прошел 8 октября. Комитет ФИФА по этике отстранил француза от любой деятельности, связанной с футболом, из-за подозрений в коррупции. Платини обвиняли в том, что он в 2011 году получил от тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера перевод средств, которые были расценены, как взятка.

Сначала срок дисквалификации Платини составлял восемь лет, однако позже он был сокращен до четырех лет. К коррупционному скандалу Платини планировал сменить Блаттера на посту президента ФИФА.

Сейчас Платини отказался отвечать на вопрос, собирается ли он возвращаться в футбол.

"У меня есть одна идея, но сейчас об этом сложно говорить", - сказал Платини.

Как футболист Мишель Платини в период с 1972 по 1987 год выступал за французские "Нанси", "Сент-Этьен", итальянский "Ювентус", играл за сборную Франции и трижды становился обладателем "Золотого мяча".

С 2007 до 2015 года Платини был президентом УЕФА.