Экс-президент УЕФА Платини возвращается в футбол после дисквалификации за коррупцию
Об этом сообщает AP.
Срок дисквалификации Платини, который он получил в 2015 году, прошел 8 октября. Комитет ФИФА по этике отстранил француза от любой деятельности, связанной с футболом, из-за подозрений в коррупции. Платини обвиняли в том, что он в 2011 году получил от тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера перевод средств, которые были расценены, как взятка.
Сначала срок дисквалификации Платини составлял восемь лет, однако позже он был сокращен до четырех лет. К коррупционному скандалу Платини планировал сменить Блаттера на посту президента ФИФА.
Сейчас Платини отказался отвечать на вопрос, собирается ли он возвращаться в футбол.
"У меня есть одна идея, но сейчас об этом сложно говорить", - сказал Платини.
Как футболист Мишель Платини в период с 1972 по 1987 год выступал за французские "Нанси", "Сент-Этьен", итальянский "Ювентус", играл за сборную Франции и трижды становился обладателем "Золотого мяча".
С 2007 до 2015 года Платини был президентом УЕФА.
- Напомним, в июне 2019 полиция допросила Платини по делу о возможной коррупции во время выборов России страной-хозяйкой чемпионата мира-2018.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-