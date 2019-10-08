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Espreso.tvОбществоДоллар и евро снова начали дорожать

Доллар и евро снова начали дорожать

Американский доллар за сутки подорожал на 26 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Во вторник, 8 октября, $1 стоит 24,87 грн.

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Евро подорожал на 32 копейки и стоит 27,34 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 25,10 грн, продают - 25,18 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,40 грн, продают - 27,55 грн.

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