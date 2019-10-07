Знаменитый экс-тренер "Шахтера" Луческу готов возглавить "Динамо"
Об этом сообщают российские СМИ.
Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы легендарного тренера донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу признался, что румын готов возглавить московское "Динамо" и вернуться в чемпионат России.
"Нам поставили цели, и мы готовы принять предложение "Динамо". Что касается возраста Луческу, то пример Юрия Семина показывает, что годы не дают повода для беспокойства. Луческу полон сил и готов работать. Будем ждать от "Динамо" окончательного решения", - признался агент.
74-летний специалист в 2004-2016 годах тренировал украинский "Шахтер", получил 8 чемпионств, 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА 2009 Под руководством Луческу донецкий клуб провел 573 матча, среди которых 395 побед.
- Напомним, экс-тренер "Шахтера" румын Мирча Луческу опроверг информацию о приглашении от киевского "Динамо".
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