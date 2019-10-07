Знаменитый экс-тренер "Шахтера" Луческу готов возглавить "Динамо"

7 октября, 2019, 19:53

Легендарный бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу готов возглавить московское "Динамо"

Об этом сообщают российские СМИ.

Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы легендарного тренера донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу признался, что румын готов возглавить московское "Динамо" и вернуться в чемпионат России.

"Нам поставили цели, и мы готовы принять предложение "Динамо". Что касается возраста Луческу, то пример Юрия Семина показывает, что годы не дают повода для беспокойства. Луческу полон сил и готов работать. Будем ждать от "Динамо" окончательного решения", - признался агент.

74-летний специалист в 2004-2016 годах тренировал украинский "Шахтер", получил 8 чемпионств, 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА 2009 Под руководством Луческу донецкий клуб провел 573 матча, среди которых 395 побед.