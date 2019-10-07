Законопроект о столице без правок может наделать беды, - Прокопов

7 октября, 2019, 14:45

К законопроекту о столице, который предварительно приняли в первом чтении, нужно вносить правки, ведь без проработок определенных пунктов он может навредить

Об этом заявил заместитель городского головы Киева, председатель киевской ячейки "Европейской солидарности" Владимир Прокопов во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV

"Говорят, что будут созданы райсоветы и это даст возможность людям иметь депутатов ближе к себе, но все молчат, что никоим образом не выписаны полномочия райсовета и хотя бы минимальное обеспечение бюджетом. В результате голосования можем получить райсоветы, которые не будут иметь никаких полномочий, ни копейки бюджета и не смогут ни на что влиять. Это будет иллюзия местного самоуправления. и так по каждому пункту. Без обработки их они могут навредить ", - заявил Прокопов.

По его словам, нужен качественный законопроект, а не "что-то".

"Если мы говорим о соответствии закону Конституции, то каждый избиратель имеет одинаковые права. Закон в этой редакции так не думает. В Киевского городского совета есть наработки в этом и мы готовы передать разработчиками законопроекту эти замечания. Потому что вместо пользы получим беду", - отметил заместитель Кличко.