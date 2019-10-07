Законопроект о столице без правок может наделать беды, - Прокопов
Об этом заявил заместитель городского головы Киева, председатель киевской ячейки "Европейской солидарности" Владимир Прокопов во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV
"Говорят, что будут созданы райсоветы и это даст возможность людям иметь депутатов ближе к себе, но все молчат, что никоим образом не выписаны полномочия райсовета и хотя бы минимальное обеспечение бюджетом. В результате голосования можем получить райсоветы, которые не будут иметь никаких полномочий, ни копейки бюджета и не смогут ни на что влиять. Это будет иллюзия местного самоуправления. и так по каждому пункту. Без обработки их они могут навредить ", - заявил Прокопов.
По его словам, нужен качественный законопроект, а не "что-то".
"Если мы говорим о соответствии закону Конституции, то каждый избиратель имеет одинаковые права. Закон в этой редакции так не думает. В Киевского городского совета есть наработки в этом и мы готовы передать разработчиками законопроекту эти замечания. Потому что вместо пользы получим беду", - отметил заместитель Кличко.
- Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении. Законопроект предусматривает, в частности, лишение мэра полномочий председателя КГГА.
- Планируется также, что киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет следить за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-