Великобритания: суд отказался заставлять Джонсона просить отсрочку Brexit
7 октября, 2019, 17:21
Шотландский суд отклонил просьбу противников "жесткого" Brexit заставить премьер-министра Бориса Джонсона попробовать отложить выход Великобритании из ЕС
Об этом сообщает ВВС .
Поводом для обращения в суд бизнесмена Винса Дейла, депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Чери и адвоката Джо Моэма стали заявления Джонсона, о том, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября, несмотря недавно принятый закон.
Дейл, Черри и Моэм добивались, чтобы суд обязал Джонсона написать письмо в Евросоюз с просьбой об отсрочке, а также запретил премьер-министру принимать любые меры для обхода закона, в том числе просить ЕС отказать в просьбе на отсрочку.
Напомним, Джонсон готов начать судебный процесс в Верховном суде с целью убедить выйти Великобритании из Европейского союза в этом месяце без каких-либо соглашений.
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