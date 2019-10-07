Великобритания: суд отказался заставлять Джонсона просить отсрочку Brexit

7 октября, 2019, 17:21

Шотландский суд отклонил просьбу противников "жесткого" Brexit заставить премьер-министра Бориса Джонсона попробовать отложить выход Великобритании из ЕС

Об этом сообщает ВВС .

Поводом для обращения в суд бизнесмена Винса Дейла, депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Чери и адвоката Джо Моэма стали заявления Джонсона, о том, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября, несмотря недавно принятый закон.

Дейл, Черри и Моэм добивались, чтобы суд обязал Джонсона написать письмо в Евросоюз с просьбой об отсрочке, а также запретил премьер-министру принимать любые меры для обхода закона, в том числе просить ЕС отказать в просьбе на отсрочку.

Напомним, Джонсон готов начать судебный процесс в Верховном суде с целью убедить выйти Великобритании из Европейского союза в этом месяце без каких-либо соглашений.