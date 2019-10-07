 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВеликобритания: суд отказался заставлять Джонсона просить отсрочку Brexit

Великобритания: суд отказался заставлять Джонсона просить отсрочку Brexit


фото: reuters
Шотландский суд отклонил просьбу противников "жесткого" Brexit заставить премьер-министра Бориса Джонсона попробовать отложить выход Великобритании из ЕС

Об этом сообщает ВВС .

Поводом для обращения в суд бизнесмена Винса Дейла, депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Чери и адвоката Джо Моэма стали заявления Джонсона, о том, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября, несмотря недавно принятый закон.

Дейл, Черри и Моэм добивались, чтобы суд обязал Джонсона написать письмо в Евросоюз с просьбой об отсрочке, а также запретил премьер-министру принимать любые меры для обхода закона, в том числе просить ЕС отказать в просьбе на отсрочку.

Напомним, Джонсон готов начать судебный процесс в Верховном суде с целью убедить выйти Великобритании из Европейского союза в этом месяце без каких-либо соглашений.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать