В Киеве выпал первый снег. Видео

7 октября, 2019, 19:17

В понедельник, 7 октября, в столице прошел первый снег - редкое для первой половины осени явление

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Снежинки, в частности, пролетали в Шевченковском районе столицы.

Температура воздуха на Крещатике +6 градусов.

В Украине и Киеве на выходные существенно похолодало.

Как отметила синоптик, во вторник будет холодно, но тепло и солнечно будет в воскресенье