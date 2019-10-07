В Киеве выпал первый снег. Видео
7 октября, 2019, 19:17
В понедельник, 7 октября, в столице прошел первый снег - редкое для первой половины осени явление
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Снежинки, в частности, пролетали в Шевченковском районе столицы.
Температура воздуха на Крещатике +6 градусов.
В Украине и Киеве на выходные существенно похолодало.
Как отметила синоптик, во вторник будет холодно, но тепло и солнечно будет в воскресенье
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