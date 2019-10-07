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Espreso.tvОбществоСиноптик спрогнозировала холодный вторник, но теплое и солнечное воскресенье

Синоптик спрогнозировала холодный вторник, но теплое и солнечное воскресенье

Вторник, 8 октября, остается единственным холодным временем на этой неделе

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV

"Вторник остается единственными холодными сутками. Ночью 0 + 3 мороза, днем 6 + 12, без осадков, на крайнем востоке местами возможны дожди", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Отмечается, что 8 октября в Киеве будет холодно, ближайшей ночью 0 + 3, днем 8 + 10. В течение недели постепенное потепление, а в середине недели вероятны дожди.

"В воскресенье, предварительно, приятная солнечная и теплая погода, + 17 + 22 градуса", - рассказала синоптик.

 

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