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Espreso.tvСпортУзбекский боец ММА умер после турнира в России

Узбекский боец ММА умер после турнира в России


фото: kun.uz
Узбекский боец ММА Бекзод Нурматов умер от инсульта, после боя в Грозном

Об этом сообщают российские СМИ.

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов умер от инсульта, после турнира Absolute Championship Akhmat 100, который состоялся в Грозном (Россия).

После проигрышного боя по решению судей, против россиянина Беслана Исаева, спортсмену стало плохо и он потерял сознание и впал в кому, врачам не удалось спасти бойца.

Нурматов было 27 лет, за карьеру он провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения.

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