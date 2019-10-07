Узбекский боец ММА умер после турнира в России
7 октября, 2019, 23:08
Узбекский боец ММА Бекзод Нурматов умер от инсульта, после боя в Грозном
Об этом сообщают российские СМИ.
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов умер от инсульта, после турнира Absolute Championship Akhmat 100, который состоялся в Грозном (Россия).
После проигрышного боя по решению судей, против россиянина Беслана Исаева, спортсмену стало плохо и он потерял сознание и впал в кому, врачам не удалось спасти бойца.
Нурматов было 27 лет, за карьеру он провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения.
- 11 сентября известный узбекский боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался в больнице от полученных в уличной драке травм.
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