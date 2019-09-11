Известный боец ММА погиб в уличной драке

11 сентября, 2019, 18:32

Известный узбекский боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался в больнице от полученных в уличной драке травм

Об этом сообщают российские СМИ.

В ночь с 10 на 11 сентября в одном из кафе Ташкента между двумя компаниями произошел конфликт. Молодые отправились выяснять отношения и устроили драку. Трое ребят обратились в больницу, один из них, Муслимбек Омонов - известный узбекский боец смешанных единоборств MMA.

Спортсмен скончался в госпитале от полученных в драке травм. Других подробностей инцидента пока нет. Правоохранители Ташкента возбудили уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".

Это уже второй случай гибели бойца ММА в Узбекистане - летом 2018 года из-за драки погиб чемпион страны Жамшид Кенжаев.