Известный боец ММА погиб в уличной драке
11 сентября, 2019, 18:32
Известный узбекский боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался в больнице от полученных в уличной драке травм
Об этом сообщают российские СМИ.
В ночь с 10 на 11 сентября в одном из кафе Ташкента между двумя компаниями произошел конфликт. Молодые отправились выяснять отношения и устроили драку. Трое ребят обратились в больницу, один из них, Муслимбек Омонов - известный узбекский боец смешанных единоборств MMA.
Спортсмен скончался в госпитале от полученных в драке травм. Других подробностей инцидента пока нет. Правоохранители Ташкента возбудили уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".
Это уже второй случай гибели бойца ММА в Узбекистане - летом 2018 года из-за драки погиб чемпион страны Жамшид Кенжаев.
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