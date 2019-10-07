Разведение сил: Белецкий вместе с Нацкорпусом установили блокпост возле Золотого
Видео Нацкорпус опубликовал на своем YouTube-канале.
"Сегодня наибольшей поддержке нуждаются те, кого эта власть хочет оставить без покрытия, в поддаву" ЛДНР ": жители Золотого, Петровского, Станицы Луганского", - заявил лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий.
По его словам, группа добровольцев и ветеранов сплотились и организовали блокпост, который находится в 1 км от Золотого:
"Есть группа ветеранов, добровольцев, прошедших очень много. Организовались и приехали сюда, чтобы остаться, даже если власть бросит на произвол судьбы, даже если выведут войска, чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста. Это наш последний блокпост и мы его никогда не покинем ", - заверил глава Нацкорпуса.
Напомним, 7 октября должно состояться запланированное разведение сил в Золотом и Петровску.
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