Разведение сил: Белецкий вместе с Нацкорпусом установили блокпост возле Золотого

7 октября, 2019, 12:23

Партия Национальный корпус заявила об установлении неподалеку Золотого (Луганская область) своего блокпоста

Видео Нацкорпус опубликовал на своем YouTube-канале.

"Сегодня наибольшей поддержке нуждаются те, кого эта власть хочет оставить без покрытия, в поддаву" ЛДНР ": жители Золотого, Петровского, Станицы Луганского", - заявил лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий.

По его словам, группа добровольцев и ветеранов сплотились и организовали блокпост, который находится в 1 км от Золотого:

"Есть группа ветеранов, добровольцев, прошедших очень много. Организовались и приехали сюда, чтобы остаться, даже если власть бросит на произвол судьбы, даже если выведут войска, чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста. Это наш последний блокпост и мы его никогда не покинем ", - заверил глава Нацкорпуса.

Напомним, 7 октября должно состояться запланированное разведение сил в Золотом и Петровску.