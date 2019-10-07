"Республики Донбасса - самостоятельные субъекты": Песков не гарантирует, что боевики отведут силы

7 октября, 2019, 15:19

Российская сторона заявила о заинтересованности в разведении сил на Донбассе, но в очередной раз говорит, что война на Донбассе - "внутренний украинский конфликт"

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет российский Интерфакс.

"Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на (самопровозглашенные, - Ред.) Республики Донбасса, но республики Донбасса в данном случае - это самостоятельные субъекты урегулирования этого конфликта. Кремль не является стороной этого конфликта", - заявил Песков.

У него спросили, может ли Кремль гарантировать, что боевики "ЛДНР" будут удалены от линии соприкосновения в районе Петровского и Золотого.

"Москва рядом с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий, и, как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время, положенные на бумагу, под которыми стоят подписи четырех (представителей Украины, России , Германии и Франции, - Ред.), выполнялись ", - сказал он.

Напомним, разведение сил в Золотом и Петровском должно было состояться в понедельник, 7 октября, но из-за регулярных обстрелов боевиков перенеслось .