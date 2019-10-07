Преемник Могерини считает Россию угрозой Европы

7 октября, 2019, 18:22

Современная Россия, как и террористическая угроза, являются реальными угрозами для Европейского союза, хотя их и не стоит сравнивать

Об этом заявил кандидат на должность Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, бывший глава МИД Испании Хосеп Боррель, на слушаниях в комитете по вопросам внешней политики, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос одного из депутатов о своем давить утверждение о том, что он считает Россию "врагом", боррелий заверил, что считает Россию угрозой для собственного государства, а для всей Европы. "Я никогда не говорил, что Россия - это враг Испании. Я говорил о Европе", - подчеркнул он.

В качестве примера, иллюстрирующего наличие этой угрозы, он привел совместное военное присутствие государств-членов НАТО на восточном фланге, в частности, в балтийских государствах: "Если нет угрозы, то чего же канадские и испанские военные работают вместе (в патрулировании Балтии)?"

В то же время, испанский дипломат ушел от ответа на вопрос о том, что представляет большую угрозу для ЕС - Россия или мировой терроризм, поскольку недооценивать террористическую угрозу недопустимо. "Конечно, терроризм - это очень серьезная угроза, и я не хотел бы заниматься сравнением того, что несет большую опасность".

Ранее на этих слушаниях боррелий выступил за продолжение санкций против РФ к "тектонической изменения".

Также кандидат на пост главного дипломата ЕС обещал поддерживать Украину.