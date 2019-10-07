Преемник Могерини: лучший ответ на российскую угрозу - усиливать Украину

7 октября, 2019, 17:57

Лучший ответ на российскую угрозу для Европы - это помогать Украине

Об этом заявил кандидат на должность Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, бывший глава МИД Испании Хосеп Боррель, на слушаниях в комитете по вопросам внешней политики, сообщает Европейская правда.

"Лучший ответ на российский экспансионизм, если это можно так назвать, или российскую угрозу, если хотите, это помогать Украине, усилить Украину. Усилить их устойчивость и способность осуществлять реформы, чтобы стать полноценно демократической и процветающей страной", - сказал он.

"Санкции против России этому помогут", - отметил дипломат.

По его словам, программу ЕС "Восточное партнерство" не следует воспринимать как сотрудничество "против кого-то".

"Восточное партнерство", говорит боррелий - это "способ построить кольцо демократических стран между Россией и нами".

Украинский вопрос остается центральным в стратегическом вызова, созданном Россией, добавил боррелий.

ЕС должен быть жестким в отношении России, но "мы также должны с ними работать" в определенных сферах, сказал он, не уточнив в каких именно.