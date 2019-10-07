Политизированное решение, - Турчинов прокомментировал заключение под стражу Пашинского
7 октября, 2019, 21:29
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов считает взятие под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского политически ангажированным решением
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, политизированное решение о пересмотре этого решения. Без каких-либо оснований - вы в суде это слышали - никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов, пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет ", - сказал он.
Турчинов уверен, что реакция Пашинского в инциденте была адекватной: он защитил свою жизнь и жизнь и честь своей жены.
"К большому сожалению, сегодня мы увидели, что юридические аргументы, правовые основания, к сожалению, сегодня временно не работают. Но я уверен, что Сергей выдержит эти испытания и будет на свободе", - сказал екссекретар СНБО.
На вопрос, была ли у Пашинского возможность покинуть страну, Турчинов сказал: "Безусловно. У него была возможность уехать за границу. И я так понял по информационной волны, многие на это очень надеялись".
Кроме того, отвечая на вопрос, не боится ли он уголовных дел, он ответил, что жизнь научила не бояться, вспомнив о событиях Революции Достоинства.
Он также отметил, что сожалеет о том, что традиции Печерского суда не изменились.
"Я считаю, что, безусловно, вина и прошлой власти в этом есть", - подчеркнул Турчинов.
- Печерский райсуд Киева решил поместить под стражу экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского
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