Политизированное решение, - Турчинов прокомментировал заключение под стражу Пашинского

7 октября, 2019, 21:29

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов считает взятие под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского политически ангажированным решением

"Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, политизированное решение о пересмотре этого решения. Без каких-либо оснований - вы в суде это слышали - никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов, пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет ", - сказал он.

Турчинов уверен, что реакция Пашинского в инциденте была адекватной: он защитил свою жизнь и жизнь и честь своей жены.

"К большому сожалению, сегодня мы увидели, что юридические аргументы, правовые основания, к сожалению, сегодня временно не работают. Но я уверен, что Сергей выдержит эти испытания и будет на свободе", - сказал екссекретар СНБО.

На вопрос, была ли у Пашинского возможность покинуть страну, Турчинов сказал: "Безусловно. У него была возможность уехать за границу. И я так понял по информационной волны, многие на это очень надеялись".

Кроме того, отвечая на вопрос, не боится ли он уголовных дел, он ответил, что жизнь научила не бояться, вспомнив о событиях Революции Достоинства.

Он также отметил, что сожалеет о том, что традиции Печерского суда не изменились.

"Я считаю, что, безусловно, вина и прошлой власти в этом есть", - подчеркнул Турчинов.