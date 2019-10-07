Общество не готово к легализации легких наркотиков, - глава Нацполиции
7 октября, 2019, 09:07
Украинское общество пока не готово к легализации легких наркотиков
Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал в интервью Lb.ua.
"Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", - сказал Клименко.
По его словам, если на государственном уровне будет принято законодательное решение по легализации проституции, то это можно будет понять.
"Потому что мы все равно от этой проблемы (проституции - ред.) не избавимся", - пояснил Клименко.
Игорный бизнес, по его мнению, должен находится в руках государства и четко контролироваться.
- Напомним, что Национальная полиция планирует расширить пилотный проект противодействия домашнему насилию по всей территории Украины.
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