Общество не готово к легализации легких наркотиков, - глава Нацполиции

7 октября, 2019, 09:07

Украинское общество пока не готово к легализации легких наркотиков

Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал в интервью Lb.ua.

"Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", - сказал Клименко.

По его словам, если на государственном уровне будет принято законодательное решение по легализации проституции, то это можно будет понять.

"Потому что мы все равно от этой проблемы (проституции - ред.) не избавимся", - пояснил Клименко.

Игорный бизнес, по его мнению, должен находится в руках государства и четко контролироваться.