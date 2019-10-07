Нацполиция планирует создать базу данных домашнего насилия

7 октября, 2019, 07:55

Национальная полиция планирует расширить пилотный проект противодействия домашнему насилию по всей территории Украины

Об этом в интервью Lb.ua рассказал новый руководитель Национальной полиции Игорь Клименко.

"Думаю, совсем скоро дадим старт" Полине "(проект противодействия домашнему насилию - ред.) по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны", - сказал Клименко.

По его словам, первые результаты пилотного этапа такого проекта в Киеве показали необходимость продолжения работы.

"Для эффективной работы нужно специальную подготовку сотрудников, поскольку бывают случаи, когда они не совсем понимают, с чем столкнутся. Были ножевые ранения от одного из участников конфликта, так как полицейский не всегда правильно оценивает обстоятельства, когда едет на семейный конфликт. А им там встречаются и наркоманы, и алкоголики, и люди с психическими заболеваниями, и просто агрессивные ", - добавил глава Нацполиции.

Также, по его словам, планируется ввести общенациональную базу данных с системой синих, желтых и красных карточек - в соответствии с уровнем насилия в семье.

"Наличие в досье агрессора таких карт, для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчать ее вину при рассмотрении дела", - пояснил Клименко.