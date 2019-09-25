Главой Нацполиции стал Клименко

25 сентября, 2019, 12:55

25 сентября Правительство приняло отставку главы Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции - генерала полиции третьего ранга Игоря Клименко, который до этого занимал должность заместителя Князева

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Игорь Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания НПУ.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышения эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - сообщил председатель Нацполиции.

Справка:

Клименко в 1994 году закончил Харьковский военный университет. До 1997 проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию - психолог. У 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности "Правоведение".

В органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области к начальнику Департамента и заместителю главы Национальной полиции Украина.

Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово.

В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях на Донбассе.

Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью "Защитнику Отечества".