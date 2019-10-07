Если протесты не повлияют на позицию Украины, то Зеленский не добудет полную каденцию, - Бессмертный

7 октября, 2019, 20:24

Свое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.

Бессмертный сказал, что его очень беспокоит вчерашняя реакция окружения Зеленского на то, что произошло во многих городах Украины.

"Эти тезисы о том, что митинги проплачены и людей за деньги собирали и так далее. Это уже было в истории Украины. Когда рассказывали, что власть сильна как никогда, о том, что людей собирали за деньги", - сказал дипломат.

По его мнению, это означает, что сам Зеленский и сам не осознает, что на самом деле началось происходить со вчерашнего дня.

"Во-первых, это свидетельствует о том, что окружение Зеленского не осознает всей ответственности за ситуацию. Во-вторых, когда окружение говорит, то оно обычно только транслирует позицию первого лица", - добавил Бессмертный



Дипломат считает, что Зеленский не дает отчет себе в том, если он не скорректирует свое поведение в ближайшие дни, то то противостояние, которое сегодня возникло не между Зеленским и Майданом, а между Майданом и Москвой оно будет очень драматично разыгрываться для Зеленского в первую очередь, а во вторую, если Майдан не организуется и не станет политической силой, это будет трагические последствия для Украины.