Экс-нардеп Пашинский назвал свой арест политическим преследованием и показательной расправой

7 октября, 2019, 20:07

Экс-нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что его арест является показательной расправой со стороны действующей власти

Об этом Пашинский заявил в зале Печерского райсуда после принятия решения о его аресте, передает Еспресо.TV

"Из того, что эти судьи перестали быть судьями, а стали куклами, мы видим, что за последние 100 дней это все возвращается очень-очень быстро. Но я надеюсь на себя, на нас всех, на уже другое общество, мы этого больше не допустим. Потому что это не просто позор, это такая расправа, чтобы показать, что они все могут ", - сказал Пашинский.

Экс-нардеп подчеркнул, что его арест заранее публично анонсировал экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича.

"Это публичная информация, когда господин Портнов последние два дня рассказывал всем, что меня ждут в СИЗО и я там буду", - сказал Пашинский.

Решение об аресте Пашинский назвал "классическим политическим преследованием".

"Это классическое политическое преследование. Они нарушили все нормы УПК. Мы с вами стали свидетелями, когда три ветви юстиции, а именно следствие - это ГБР, которое стало карманным органом господина Портнова, прокуратура, господина Рябошапки очень быстро тоже превращается в карманную, но самое неприятное - когда последняя ветвь власти - судебная - сегодня нам продемонстрировала, что она работает в этой уголовной спайке. Они на мне хотят показать всем, как они окажут. Они думают, что посадив меня в тюрьму, они запугают моих друзей, соратников и весь украинский народ ", - добавил Пашинский.