Антиправительственные протесты в Ираке: число погибших превысило 100
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные, которые привел пресс-секретарь МВД Ирака генерал-майор Саад Маан.
Сообщается, что мятежники подожгли 51 здание и восемь отделений политических партий. По словам Маана, среди сотрудников правоохранительных органов также есть потери - погибли восемь силовиков.
Кроме того, представитель МВД опроверг заявления о том, что в ходе беспорядков власти открывали огонь на поражение. Также он заявил, что полиция и спецслужбы не имеют никакого отношения к нападениям на багдадские редакции местных и международных СМИ.
Протесты в Ираке начались 1 октября в связи с безработицей, плохими коммунальными услугами и коррупцией.
Стихийные протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицейскими. Для разгона демонстраций силовики применяют боевые патроны и слезоточивый газ.
Антиправительственные протесты быстро распространились по стране благодаря соцсетям. На второй день протестов власти Ирака отключили в стране интернет.
Без доступа в сеть осталось 75% территории Ирака, в частности Багдад. Блокировки не было в подконтрольных курдам районах.
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