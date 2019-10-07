Антиправительственные протесты в Ираке: число погибших превысило 100

7 октября, 2019, 15:04

В Ираке за неделю антиправительственных акций жертвами беспорядков стали 104 человека, более 6 тыс. получили ранения

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные, которые привел пресс-секретарь МВД Ирака генерал-майор Саад Маан.

Сообщается, что мятежники подожгли 51 здание и восемь отделений политических партий. По словам Маана, среди сотрудников правоохранительных органов также есть потери - погибли восемь силовиков.



Кроме того, представитель МВД опроверг заявления о том, что в ходе беспорядков власти открывали огонь на поражение. Также он заявил, что полиция и спецслужбы не имеют никакого отношения к нападениям на багдадские редакции местных и международных СМИ.

Протесты в Ираке начались 1 октября в связи с безработицей, плохими коммунальными услугами и коррупцией.

Стихийные протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицейскими. Для разгона демонстраций силовики применяют боевые патроны и слезоточивый газ.

Антиправительственные протесты быстро распространились по стране благодаря соцсетям. На второй день протестов власти Ирака отключили в стране интернет.

Без доступа в сеть осталось 75% территории Ирака, в частности Багдад. Блокировки не было в подконтрольных курдам районах.