Массовые протесты в Ираке: почти 30 погибших

4 октября, 2019, 12:10

Количество погибших с начала массовых антиправительственных протестов в Ираке увеличилось до 27 человек, сотни получили ранения

Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, в четверг, 3 октября, во время столкновений в городе Эд-Дивания погибли двое полицейских и двое протестующих.

В соседнем городе Эль-Хилла, согласно источникам в полиции и больнице, один протестующий был забит до смерти. Еще три человека были застрелены в одном из районов Багдада.

В городе Эр-Рафа в ночь на четверг погибли семь человек. Во время ночных столкновений в южном городе Амара погибли четыре человека.

Таким образом, за три дня антиправительственных акций протеста погибли 27 человек. Среди погибших есть как демонстранты, так и сотрудники полиции. Более 600 человек получили ранения.

Протесты в Ираке начались 1 октября в связи с безработицей, плохими коммунальными услугами и коррупцией.

Стихийные протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицейскими. Для разгона демонстраций силовики применяют боевые патроны и слезоточивый газ.

Антиправительственные протесты быстро распространились по стране благодаря соцсетям. На второй день протестов власти Ирака отключили в стране Интернет.

Без доступа в сеть осталось 75% территории Ирака, в том числе Багдад. Блокировка не было в подконтрольных курдам районах.

Демонстранты требуют "падения режима".