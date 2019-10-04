Массовые протесты в Ираке: почти 30 погибших
Об этом сообщает Reuters.
По данным полиции, в четверг, 3 октября, во время столкновений в городе Эд-Дивания погибли двое полицейских и двое протестующих.
В соседнем городе Эль-Хилла, согласно источникам в полиции и больнице, один протестующий был забит до смерти. Еще три человека были застрелены в одном из районов Багдада.
В городе Эр-Рафа в ночь на четверг погибли семь человек. Во время ночных столкновений в южном городе Амара погибли четыре человека.
Таким образом, за три дня антиправительственных акций протеста погибли 27 человек. Среди погибших есть как демонстранты, так и сотрудники полиции. Более 600 человек получили ранения.
Протесты в Ираке начались 1 октября в связи с безработицей, плохими коммунальными услугами и коррупцией.
Стихийные протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицейскими. Для разгона демонстраций силовики применяют боевые патроны и слезоточивый газ.
Антиправительственные протесты быстро распространились по стране благодаря соцсетям. На второй день протестов власти Ирака отключили в стране Интернет.
Без доступа в сеть осталось 75% территории Ирака, в том числе Багдад. Блокировка не было в подконтрольных курдам районах.
Демонстранты требуют "падения режима".
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