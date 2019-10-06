Зеленский снова возразил, что Трамп оказывал на него давление
6 октября, 2019, 19:19
Президент Украины Владимир Зеленский возразил, что глава Белого дома Дональд Трамп оказывал на него давление во время июльского телефонного разговора
Об этом Зеленский заявил в интервью японскому информагентству Kyodo, сообщает "Укринформ" .
"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что не было никаких условий для встречи с Трампом или требований начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.
Зеленский также отметил, что по конституции у него нет полномочий инициировать любые расследования.
- Напомним, 5 октября по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может дать показания еще один сотрудник американской разведки.
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