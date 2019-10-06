 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский снова возразил, что Трамп оказывал на него давление

Зеленский снова возразил, что Трамп оказывал на него давление


фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимир Зеленский возразил, что глава Белого дома Дональд Трамп оказывал на него давление во время июльского телефонного разговора

Об этом Зеленский заявил в интервью японскому информагентству Kyodo, сообщает "Укринформ" .

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не было никаких условий для встречи с Трампом или требований начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

Зеленский также отметил, что по конституции у него нет полномочий инициировать любые расследования.

  • Напомним, 5 октября по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может дать показания еще один сотрудник американской разведки.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

6 октября, 2019 воскресенье

5 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать