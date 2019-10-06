Зеленский снова возразил, что Трамп оказывал на него давление

6 октября, 2019, 19:19

Об этом Зеленский заявил в интервью японскому информагентству Kyodo, сообщает "Укринформ" .

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не было никаких условий для встречи с Трампом или требований начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

Зеленский также отметил, что по конституции у него нет полномочий инициировать любые расследования.