В деле о разговоре Трампа с Зеленским появился новый свидетель, - New York Times
5 октября, 2019, 11:15
По делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может дать показания еще один сотрудник американской разведки
Об этом со ссылкой на New York Times сообщает РБК-Украина .
По данным издания, новый свидетель имеет более точную информацию по делу о попытке Дональда Трампа заставить украинскую власть начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи.
Отмечается, что новый свидетель уже пообщался с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майли Аткинсоном и сообщил ему, что имеет свидетельства, основанные на беседах с рядом чиновников Белого дома. Однако пока не известно, что именно рассказал источник Аткинсону.
- 5 октября стало известно, что конгрессмены от Демократической партии требуют от Белого дома предоставить документы по разговору президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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