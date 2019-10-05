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Espreso.tvМирВ деле о разговоре Трампа с Зеленским появился новый свидетель, - New York Times

В деле о разговоре Трампа с Зеленским появился новый свидетель, - New York Times


фото: nytimes.com
По делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может дать показания еще один сотрудник американской разведки

Об этом со ссылкой на New York Times сообщает РБК-Украина .

По данным издания, новый свидетель имеет более точную информацию по делу о попытке Дональда Трампа заставить украинскую власть начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи.

Отмечается, что новый свидетель уже пообщался с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майли Аткинсоном и сообщил ему, что имеет свидетельства, основанные на беседах с рядом чиновников Белого дома. Однако пока не известно, что именно рассказал источник Аткинсону.

 

 

 

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