В деле о разговоре Трампа с Зеленским появился новый свидетель, - New York Times

5 октября, 2019, 11:15

По делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может дать показания еще один сотрудник американской разведки

Об этом со ссылкой на New York Times сообщает РБК-Украина .

По данным издания, новый свидетель имеет более точную информацию по делу о попытке Дональда Трампа заставить украинскую власть начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи.

Отмечается, что новый свидетель уже пообщался с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майли Аткинсоном и сообщил ему, что имеет свидетельства, основанные на беседах с рядом чиновников Белого дома. Однако пока не известно, что именно рассказал источник Аткинсону.