Трамп заявил, что Байден-младший получал в Украине $100 тыс. в месяц
Об этом Трамп написал в twitter.
По словам президента США, он обязан изучить вопрос о возможной коррупции, связанный с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma.
По информации Трампа, Хантер Байден получал $100 тыс. в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".
Также президент США заявил, что Байден якобы получил $1,5 млрд от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины".
"Джо сказал, что не имел никаких дел с украинской компанией, а потом появилось фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером", - написал Трамп.
It is INCREDIBLE to watch and read the Fake News and how they pull out all stops to protect Sleepy Joe Biden and his thrown out of the Military son, Hunter, who was handed $ 100,000 a month (Plus, Plus) from a Ukrainian based company, even though he had no experience in energy ...- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019
- Напомним, 6 октября адвокат Марк Зайд заявил, что в деле о возможном давлении главы Белого дома Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского дал показания еще один обличитель .
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