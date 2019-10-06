Трамп заявил, что Байден-младший получал в Украине $100 тыс. в месяц

6 октября, 2019, 22:44

Глава Белого дома Дональд Трамп обратил внимание, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получал несоизмеримо большую зарплату в украинской компании Burisma

Об этом Трамп написал в twitter.

По словам президента США, он обязан изучить вопрос о возможной коррупции, связанный с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma.

По информации Трампа, Хантер Байден получал $100 тыс. в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".

Также президент США заявил, что Байден якобы получил $1,5 млрд от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины".

"Джо сказал, что не имел никаких дел с украинской компанией, а потом появилось фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером", - написал Трамп.

It is INCREDIBLE to watch and read the Fake News and how they pull out all stops to protect Sleepy Joe Biden and his thrown out of the Military son, Hunter, who was handed $ 100,000 a month (Plus, Plus) from a Ukrainian based company, even though he had no experience in energy ... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019