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Espreso.tvОбществоТрамп заявил, что Байден-младший получал в Украине $100 тыс. в месяц

Трамп заявил, что Байден-младший получал в Украине $100 тыс. в месяц


фото: REUTERS
Глава Белого дома Дональд Трамп обратил внимание, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получал несоизмеримо большую зарплату в украинской компании Burisma

Об этом Трамп написал в twitter.

По словам президента США, он обязан изучить вопрос о возможной коррупции, связанный с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma.

По информации Трампа, Хантер Байден получал $100 тыс. в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".

Также президент США заявил, что Байден якобы получил $1,5 млрд от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины".

"Джо сказал, что не имел никаких дел с украинской компанией, а потом появилось фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером", - написал Трамп.

  • Напомним, 6 октября адвокат Марк Зайд заявил, что в деле о возможном давлении главы Белого дома Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского дал показания еще один обличитель .
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