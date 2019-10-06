В деле о переговорах Трампа и Зеленского дал показания еще один обличитель
6 октября, 2019, 20:26
Адвокат Марк Зайд заявил, что в деле о возможном давлении главы Белого дома Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского дал показания еще один обличитель
Об этом со ссылкой на ABC News сообщает "Укринформ".
Адвокат обличителя, который поднял тревогу по делам президента Дональда Трампа с Украиной и вызвал расследование по импичменту, рассказал, что сейчас он представляет второго свидетеля, который уже общался с генеральным инспектором.
Отмечается, что появление второго обличителя, который может свидетельствовать как лицо, непосредственно причастное к развитию событий вокруг подозрительных контактов Белого дома по Украине, способно подорвать попытки Трампа убедить общественность США в том, что первая жалоба, обнародованная 26 сентября, была безосновательной.
- Напомним, 6 октября президент Украины Владимир Зеленский возразил, что глава Белого дома Дональд Трамп оказывал на него давление во время июльского телефонного разговора.
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